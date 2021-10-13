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Задержание Саакашвили в Грузии
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Кулеба заявил, что Украина поддерживает постоянные контакты с Саакашвили в Грузии

Министр иностранных дел заявил, что Украина может продвигаться в отношении дела Саакашвили не только путем запроса на экстрадицию

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина через своего консула в Грузии и адвокатов постоянно контактирует с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, который содержится в тюрьме города Рустави, и работает над механизмом дальнейших действий. Об этом в среду на брифинге сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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"Мы поддерживаем постоянные связи с Михаилом Саакашвили. Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему доступ. Было несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов", - сообщил министр.

Он добавил, что украинская сторона сейчас изучает юридическую сторону дела Саакашвили и "выбирает лучший алгоритм, который будет применяться в этом случае". По словам Кулебы, это может быть не только путь подачи запроса на экстрадицию. "Михаил Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким путем мы будем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, мы об этом проинформируем", - подчеркнул глава МИД.

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УкраинаГрузияКулеба, Дмитрий ИвановичЗадержание Саакашвили в Грузии
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