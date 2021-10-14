Замгоссекретаря США встретится в четверг в Вашингтоне с вице-премьером России

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретится в четверг в Вашингтоне с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Соответствующая информация содержится в графике, распространенном в среду вечером американским внешнеполитическим ведомством.

Встреча намечена на 13:00 по местному времени (20:00 мск). Переговоры пройдут в Госдепартаменте в закрытом для прессы режиме.

Оверчук прибыл в Вашингтон в среду, чтобы возглавить российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ). Как ожидается, 14-15 октября он встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом. Запланированы также встречи с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса.