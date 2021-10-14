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Протесты в Бейруте
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Президент Ливана пообещал провести тщательное расследование причин перестрелки в Бейруте

По словам Мишеля Ауна, "стрелки часов в Ливане не удастся повернуть назад к гражданской войне"

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун выступил в четверг с обращением к гражданам, осудив попытки обострить внутриполитическую ситуацию в столице. "Будет проведено тщательное расследование событий, происшедших в кварталах Эт-Тайюни и Бадаро, где неизвестные снайперы открыли огонь с крыш по участникам мирной акции протеста", - подчеркнул он.

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По словам Ауна, "стрелки часов в Ливане не удастся повернуть назад к гражданской войне". "Наш народ перевернул эту черную страницу, и все ливанцы выступают против выяснения отношений при помощи оружия", - сказал глава государства.

Аун призвал граждан соблюдать принципы верховенства закона и решать проблемы конституционным путем через имеющиеся государственные институты. "То, что произошло сегодня в Бейруте, прискорбно и неприемлемо, независимо от причин и виновных, - указал глава государств. - Мы вместе с премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри не может это принять как свершившийся факт".

Президент принес свои соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. В результате погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. Ливанская армия ввела в город бронетехнику и пригрозила, что откроет огонь на поражение по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.

Теги
ЛиванАун, МишельПротесты в Бейруте
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