МИД Украины заявил протест в связи с проведением всероссийской переписи населения в Крыму

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с началом всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе на территории Крыма. Об этом сказано в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения [в Крыму], не признавать и не использовать ее результаты", - говорится в нем. В МИД также назвали перепись населения в Крыму "недружественным актом" в отношении Украины и предупредили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.