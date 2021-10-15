{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Всероссийская перепись населения

МИД Украины заявил протест в связи с проведением всероссийской переписи населения в Крыму

В МИД назвали перепись населения в Крыму "недружественным актом" в отношении Украины и предупредили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с началом всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе на территории Крыма. Об этом сказано в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

На эту тему
Что нужно знать о переписи населения
Что нужно знать о переписи населения

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения [в Крыму], не признавать и не использовать ее результаты", - говорится в нем. В МИД также назвали перепись населения в Крыму "недружественным актом" в отношении Украины и предупредили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияВсероссийская перепись населения
Правительство ФРГ предложило ЕС расширить санкции против Минска
Читать полностью