Госсекретарь США осудил убийство британского депутата и выразил соболезнования его близким

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу выразил соболезнования близким убитого британского парламентария от Консервативной партии Дэвида Амесса, назвав нападения на выборных должностных лиц "нападением на демократию".

"США выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Дэвида Амесса <...>, преданного государственного служащего и законодателя. Нападение на выборных должностных лиц - это нападение на демократию", - написал Блинкен в своем Twitter.

Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс). Он получил несколько ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали оперативно приехавшие медики.

Как сообщила полиция, нападавшему, который был задержан на месте преступления, 25 лет. По информации газеты "Дейли телеграф", преступник является выходцем из Сомали. К расследованию привлечено контртеррористическое подразделение британской полиции.