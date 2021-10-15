Прокуратура Ливана возбудила дела против 19 задержанных участников беспорядков в Бейруте

БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Военная прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которые были задержаны в четверг силовиками. Как сообщило в пятницу агентство Al-Wataniya‎ , их причастность к перестрелкам, в результате которых погибли семь человек и 36 получили ранения, была установлена в ходе проведенных допросов.

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

Военнослужащие ливанской армии вмешались в четверг в столкновения, которые начались в районах Эт-Тайюни и Айн-Руммана во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По сведениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов по демонстрантам.

Шиитские партии "Амаль" и "Хезболлах" возложили ответственность за вспышку междоусобицы на сторонников оппозиционной партии "Ливанские силы" (ЛС, бывшая вооруженная милиция христиан в период гражданской войны 1975-1990 годов). В свою очередь предводитель ЛС Самир Джааджаа отрицал причастность к событиям и утверждал, что его сторонники "отражали вторжение шиитских отрядов в квартал Айн-Руммана и защищали его от погромов".

Президент республики Мишель Аун пообещал провести тщательное расследование событий, происшедших на стыке шиитских и христианских районов Бейрута, и заявил, что "не позволит повернуть стрелки часов назад к гражданской войне".