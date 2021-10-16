В посольстве на Украине заявили, что США осуждают решение России провести перепись в Крыму

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки осуждают проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября. Об этом в субботу сообщило американское посольство на Украине.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении в Twitter. При этом в американском дипломатическом представительстве добавили, что считают Крым украинской территорией.

Ранее внешнеполитическая служба ЕС выступила с заявлением об осуждении переписи в Крыму и проведения очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября. В пятницу МИД Украины выразил протест в связи с переписью и призвал международное сообщество не признавать ее результаты. В ответ заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фик посоветовал Западу заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.