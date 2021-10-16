СММ ОБСЕ не была свидетелем захвата наблюдателя ЛНР, но готова участвовать в диалоге

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине не была непосредственным свидетелем захвата наблюдателя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка украинскими военными, однако готова способствовать налаживанию диалога между сторонами. Об этом говорится в заявлении миссии, размещенном на ее сайте в субботу.

"Наблюдатели [СММ ОБСЕ] не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло", - говорится в заявлении.

При этом миссия подчеркнула, что готова принять участие в разрешении ситуации. "СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и об этой готовности стороны уже неоднократно были проинформированы", - отмечено в тексте.

