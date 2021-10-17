Источник: в луганском офисе СММ ОБСЕ не получали указаний о сворачивании миссии

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. В Луганском офисе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине пока не получали распоряжений о приостановке деятельности. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС источник в представительстве миссии.

"Да, мы читали сообщение от [главы СММ ОБСЕ Яшара Халита] Чевика, но на данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало, так что продолжаем работать пока", - сказал собеседник агентства.

Ранее Чевик заявил агентству Reuters, что возглавляемая им миссия приостановила свою деятельность по соображениям безопасности. По данным Reuters, это произошло после того, как возле штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК. Украинская делегация в Контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя Республики в СЦКК. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках минского формата представляется бессмысленным до освобождения Андрея Косяка. Представительство ЛНР в СЦКК ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения офицера.