Германские "Зеленые" поддержали начало коалиционных переговоров с СДПГ и либералами

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Делегаты прошедшего в Берлине "малого съезда" немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" в воскресенье дали зеленый свет на начало коалиционных переговоров о формировании нового правительства с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и либеральной Свободной демократической партией (СвДП). Об этом сообщил телеканал NTV .

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Из обладающих правом голоса 70 делегатов лишь двое участников Земельного совета "зеленых", который и называют "малым съездом" партии, выступили против, еще один воздержался. "Земельный совет сегодня одобрил коалиционные переговоры с СДПГ и СвДП. У нас есть шанс взять на себя ответственность и сыграть важную роль в этом прогрессивном правительстве. Мы охотно берем на себя эту ответственность", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter партии.

Земельный совет является главным органом "зеленых" в период между федеральными съездами. В него входят 16 членов партийного совета, руководство фракции в Бундестаге, депутаты Европарламента, представители региональных подразделений, молодежной организации.

О переговорах

В пятницу руководство СДПГ, "зеленых" и СвДП рекомендовало партийным органам одобрить переход от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным. Федеральное правление социал-демократов в тот же день дало зеленый свет на начало таких консультаций. Как ожидается, в понедельник последними это сделает руководство Свободной демократической партии.

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются собственно коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. По сути, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

Коалицию в составе СДПГ, "зеленых" и либералов в Германии называют "Светофором" (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил, но на региональном он существует, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Большинство жителей Германии - 62%, как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом ZDF, считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны, 19% охарактеризовали подобный альянс как нежелательный, а для 16% опрошенных этот вопрос вообще не представляет никакого интереса. В опросе приняли участие 1 329 человек.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.