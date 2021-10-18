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Иран примет участие в переговорах в московском формате по Афганистану

Переговоры запланированы на 20 октября

ТЕГЕРАН, 18 октября. /ТАСС/. Иранский дипломат примет участие в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель", - сказал он.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Позднее назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи сообщил в Twitter, что делегацию радикалов на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана мавлави Абдул Салам Ханафи.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

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АфганистанИранРоссия
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