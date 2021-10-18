Эксперт: идея Зеленского об обмене Медведчука парадоксальна и противоречит законам страны

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на украинских граждан, осужденных в РФ, противоречит конституции и законам самой Украины. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Заявление Зеленского является странным парадоксом и полностью противоречит конституционным нормам самой Украины, поскольку речь идет об обмене украинских граждан на украинских граждан", - заявил эксперт.

При этом он отметил, что в нынешней ситуации над Медведчуком действительно нависла вполне реальная опасность. "Украинская власть не обращает внимания в своей деятельности на такие "мелочи", как Конституция Украины и украинское законодательство. И поэтому возможно действительно все, вплоть до длительного тюремного заключения по надуманным обвинениям", - полагает Жарихин.

Политолог также обратил внимание на те мотивы, которыми может быть продиктовано предложение об обмене политика. "У Медведчука до сих пор огромная собственность на Украине, которая в случае такого размена с удовольствием будет поделена между заинтересованными лицами", - напомнил он. "У него там дом, семья, и переезд в другую страну будет для него крайним случаем. Так что вопрос об обмене, мне кажется, в руках самого Медведчука", - сказал эксперт.

Преследование Медведчука

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина "с удовольствием" рассмотрела бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы в РФ подтвердили, что у него есть российское гражданство.

В ответ на это Медведчук в понедельник заявил, что имеет только украинское гражданство. По его словам, Зеленский, "игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство".

Политик подчеркнул, что уверен в своей невиновности и будет "бороться за восстановление справедливости и торжество закона". Он сказал, что идея Зеленского об обмене несостоятельна и его не интересует, и подчеркнул, что продолжит политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы своей партии.