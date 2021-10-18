Информационное бюро НАТО в Москве не комментирует информацию о своем закрытии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Информационное бюро НАТО в Москве пока не комментирует решение России о прекращении деятельности организации.

"Мы не уполномочены комментировать и не располагаем информацией", - сообщили ТАСС в бюро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции, заявил, что работа информационного бюро НАТО в Москве будет прекращена в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при альянсе с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.