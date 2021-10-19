Береговая охрана Японии выпустила предупреждение в связи с возможным запуском ракеты КНДР

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. КНДР предположительно осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила во вторник береговая охрана Японии.

Ведомство отмечает, что ракета упала в море, и предупреждает находящиеся в том районе суда, чтобы те не приближались к обломкам в случае их обнаружения.

Как сообщает телеканал NHK, Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске. Более подробной информации на данный момент не приводится. Отмечается, что японское оборонное ведомство проведет экстренное заседание в ближайшее время. На нем будет присутствовать премьер-министр страны Фумио Кисида.

Агентство Yonhap ранее сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в направлении Японского моря. КНДР в конце сентября объявила о проведении первых испытаний новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики.