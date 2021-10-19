Экс-спикер Рады Разумков заявил, что причисляет себя к фракции "Слуга народа"

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает себя членом президентской фракции "Слуга народа" и просит направить его работать в парламентский комитет по вопросам свободы слова. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"В свое время я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно регламенту Верховной рады, председатель, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-то дополнительных документов, заявлений об исключении фракция не принимала, такого решения не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", - сказал Разумков.

Экс-спикер также информировал, что написал письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и попросил направить его "для дальнейшей работы как члена парламентского комитета по вопросам свободы слова".

7 октября Рада по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом. Разумков уже заявлял, что будет отстаивать в суде свои права, если представили президентской фракции "Слуга народа" предпримут попытку лишить его депутатского мандата. На сайте Рады экс-спикер пока числится внефракционным депутатом.