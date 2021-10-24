WP: Пакистан оказывает помощь талибам в борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Пакистан оказывает захватившему власть в Афганистане движению "Талибан" (запрещено в РФ) помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет в субботу газета The Washington Post со ссылкой на двух представителей талибов.

По сведениям издания, Пакистан использует "неофициальные каналы" для передачи разведывательных данных и оказания технической поддержки в борьбе с террористами. В частности, пакистанская сторона помогает талибам отслеживать телефонные звонки и активность в интернете, чтобы выявлять боевиков ИГ. "Пакистан - наш брат, и они поддерживают нас во многих отношениях, в том числе путем обмена информацией и разведданными [об ИГ]. Если бы США и остальной мир делились с нами информацией, мы могли бы победить "Даиш" (арабское название ИГ) за считанные дни", - сказал газете один из лидеров "Талибана".

В свою очередь представитель МИД Пакистана, имя которого не приводится, заявил "Вашингтон пост", что речь идет о неофициальной коммуникации, а не о каком-либо установившемся партнерстве по обмену разведданными. Чиновник при этом подтвердил, что Исламабад обсуждал с талибами вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом. "Нельзя исключать какое-либо сотрудничество с Кабулом. <...> Не только Пакистан, но и другие страны региона, такие как Россия и Иран, обеспокоены по поводу ИГ. Так что в плане борьбы с терроризмом может быть понимание на региональном уровне", - сказал он.

Как отмечает издание, несмотря на опасения США и многих других стран относительно того, что если талибы не смогут сдерживать боевиков, то Афганистан может вновь стать прибежищем террористам для "нанесения ударов по международным целям", Пакистан, "судя по всему, является одной из немногих стран, непосредственно помогающих" талибам в борьбе с ИГ.

При этом представитель талибов Билал Карими заявил The Washington Post, что движение не считает ИГ "серьезной угрозой" для Афганистана. "Мы не рассматриваем это как основную проблему, так что нам не нужна помощь извне для решения этого вопроса", - сказал он.

Помощь извне

Как заявили The Washington Post бывшие и нынешние американские чиновники, региональное соперничество, глубоко укоренившееся недоверие и просчеты талибов в вопросе борьбы с терроризмом усложняют обмен разведданными с движением. По сведениям издания, разведслужбы с момента вывода сил США из Афганистана поддерживают неофициальные контакты с талибами, и американская сторона регулярно пытается передавать Кабулу данные об операциях ИГ. Однако, как утверждается в статье, во многих подобных случаях талибы казались незаинтересованными и, судя по всему, с недоверием относились к предоставляемой информации или же не знали, что с ней делать.

Кроме того, без военного и дипломатического присутствия возможности США в плане сбора информации оказались подорваны. На фоне этого, как пояснили The Washington Post бывшие и действующие должностные лица, администрация США пытается наладить более прочное военное и разведывательное партнерство с соседними с Афганистаном странами. Пакистан и Таджикистан до настоящего момента отказывались размещать у себя американские базы, используя которые США могли бы оказывать давление на террористические группировки в Афганистане, отмечается в публикации. "Касательно стран, на которые США могут полагаться в плане проведения террористических операций, количество вариантов сокращается", - заявила газете экс-сотрудница Совета национальной безопасности при Белом доме Лиза Кертис.

Ситуация в Афганистане

В сентябре и октябре в нескольких провинциях Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ. Так, 8 октября в провинции Кундуз на севере Афганистана террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь во время пятничной молитвы в шиитской мечети Сеид-Абад при большом скоплении народа. В результате взрыва погибли не менее 150 человек, 200 получили ранения. 15 октября три террориста-смертника произвели взрыв в шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар на юге страны. Жертвами этой атаки стали не менее 62 человек, 68 пострадали. Ответственность за оба теракта взяли на себя боевики ИГ.