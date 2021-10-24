ЦИК: явка на выборах в Узбекистане к 17:30 по местному времени составила более 70%

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к 17:30 по местному времени (15:30 мск) составила более 70%. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

"На выборах уже проголосовало свыше 15 млн человек, к 17:30 по местному времени явка избирателей составила свыше 70%", - сообщил он. При этом он добавил, что ЦИК ведет тщательный мониторинг процесса голосования и призвал СМИ и представителей общественности содействовать в этом. По его данным, уже зафиксированы случаи нарушений, материалы по которым будут переданы в прокуратуру.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. По данным на 11:00 по местному времени (09:00 мск), явка составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.