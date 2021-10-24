{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦИК: явка на выборах в Узбекистане к 17:30 по местному времени составила более 70%

Зампред Центризбиркома Бахром Кучкаров заявил, что были зафиксированы случаи нарушений, материалы по которым будут переданы в прокуратуру

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к 17:30 по местному времени (15:30 мск) составила более 70%. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

На эту тему
Граждане Узбекистана активно голосуют на президентских выборах
Граждане Узбекистана активно голосуют на президентских выборах

"На выборах уже проголосовало свыше 15 млн человек, к 17:30 по местному времени явка избирателей составила свыше 70%", - сообщил он. При этом он добавил, что ЦИК ведет тщательный мониторинг процесса голосования и призвал СМИ и представителей общественности содействовать в этом. По его данным, уже зафиксированы случаи нарушений, материалы по которым будут переданы в прокуратуру.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. По данным на 11:00 по местному времени (09:00 мск), явка составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.

Теги
Узбекистан
Трамп заявил, что Соединенные Штаты погибают из-за проблем с миграцией
По мнению бывшего президента США, необходимо достроить стену на границе с Мексикой
Читать полностью