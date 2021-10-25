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Энергетический кризис в Европе

Экс-премьер Молдавии: большую часть долга "Газпрому" накопила проевропейская власть

Ион Кику отметил, что с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Большая часть долга Молдавии за поставленный "Газпромом" газ была накоплена с 2011 по 2015 годы, когда у власти была коалиция проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию". Об этом написал в своем Telegram-канале бывший премьер республики Ион Кику.

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"О долгах, накопленных "Молдовагаз" перед "Газпромом" - долг составляет $444,1 млн (без учета пени), который сформирован следующим образом: $39,9 млн (8,8%) - 2006-2007 годы, $394,1 млн (88,7%) - 2011-2015 годы, $10,7 млн (2,4%) - сентябрь 2021 года", - отметил Кику. По его словам, в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.

"Таким образом, $394 млн  были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были в правительстве", - отметил Кику. Нынешний президент Молдавии Майя Санду в тот период была членом кабинета, сформированного проевропейским альянсом.

Газовый кризис

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку голубого топлива до конца октября, то есть на время проведения консультаций по новому договору. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тысячу кубометров. В прошлом году цена была в среднем $148,87 и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у населения. Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-$300 за 1 тысячу кубометров. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике.

Вместе с тем, компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, что может привести к проблемам в энергетике. Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.

Позиция "Газпрома"

Как заявил в субботу, 23 октября, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сложная ситуация с поставками газа в Молдавии сложилась из-за кризиса неплатежей по вине властей республики. Долг за поставленный газ составляет $433 млн, а "с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн". При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

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Он отметил, что на данном этапе "несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года". По словам представителя "Газпрома", компания "и здесь идет навстречу", она уже заключила контракт на октябрь и готова "продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года".

Однако он предупредил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову". Представитель "Газпрома" подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавии нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.

Теги
РоссияМолдавияЭнергетический кризис в Европе
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