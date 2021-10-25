Экс-премьер Молдавии: большую часть долга "Газпрому" накопила проевропейская власть

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Большая часть долга Молдавии за поставленный "Газпромом" газ была накоплена с 2011 по 2015 годы, когда у власти была коалиция проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию". Об этом написал в своем Telegram-канале бывший премьер республики Ион Кику.
"О долгах, накопленных "Молдовагаз" перед "Газпромом" - долг составляет $444,1 млн (без учета пени), который сформирован следующим образом: $39,9 млн (8,8%) - 2006-2007 годы, $394,1 млн (88,7%) - 2011-2015 годы, $10,7 млн (2,4%) - сентябрь 2021 года", - отметил Кику. По его словам, в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.
"Таким образом, $394 млн были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были в правительстве", - отметил Кику. Нынешний президент Молдавии Майя Санду в тот период была членом кабинета, сформированного проевропейским альянсом.
Газовый кризис
"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку голубого топлива до конца октября, то есть на время проведения консультаций по новому договору. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тысячу кубометров. В прошлом году цена была в среднем $148,87 и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у населения. Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-$300 за 1 тысячу кубометров. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике.
Вместе с тем, компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, что может привести к проблемам в энергетике. Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.
Позиция "Газпрома"
Как заявил в субботу, 23 октября, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сложная ситуация с поставками газа в Молдавии сложилась из-за кризиса неплатежей по вине властей республики. Долг за поставленный газ составляет $433 млн, а "с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн". При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.
Он отметил, что на данном этапе "несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года". По словам представителя "Газпрома", компания "и здесь идет навстречу", она уже заключила контракт на октябрь и готова "продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года".
Однако он предупредил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову". Представитель "Газпрома" подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавии нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.