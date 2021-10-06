Помочь Европе, но не в ущерб себе. Что говорили о газовом кризисе на встрече у Путина

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кризис на энергетическом рынке Европы связан как с объективными факторами, так и с неверной ставкой ее политиков на биржевую торговлю газом. России сложившаяся ситуация невыгодна, и она может помочь европейцам - "только не в ущерб себе, конечно", заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

Среди обсуждаемых вариантов - увеличение предложения газа на площадке в Санкт-Петербурге и экспорт 10 млрд кубометров из запасов "Роснефти". В целом, как отметил глава государства, происходящее на европейском рынке доказывает необходимость при принятии решений по отечественному топливно-энергетическому комплексу "постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий".

ТАСС собрал ключевые заявления участников встречи.

Причины кризиса

Путин назвал четыре ключевых фактора ажиотажного роста цен на газ, которые днем в Европе приближались к $2 тыс. за 1 тыс. кубометров. В первую очередь это ошибочный отказ от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли, которая неэффективна и рискованна: "Это [газ] же не часы, трусы и галстуки и не машина. Это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке".

К подорожанию, по словам президента, также привели быстрые темпы восстановления экономики после пандемии и холодная прошлая зима в сочетании с жарким и безветренным летом, из-за которого снизилась выработка электроэнергии.

Вице-премьер Александр Новак добавил к этому списку некачественное прогнозирование спроса и предложения и спекулятивные факторы, требующие отдельного расследования. Свою роль, по его словам, сыграло и то, что СПГ из Соединенных Штатов из-за повышенного спроса летом поставлялся в Латинскую Америку, а не Европу.

Позиция России

России, подчеркнул Путин, ситуация на европейском рынке невыгодна: "Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события".

Новак также считает необходимым как можно быстрее стабилизировать положение, поскольку из-за высоких цен начинают закрываться многие предприятия-потребители и "происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии".

При этом Москва полностью выполняет контрактные обязательства и может в этом году побить рекорд по объемам поставок в Европу - за минувшие девять месяцев они на 15% превысили аналогичный прошлогодний показатель.

Чем может помочь Москва

Новак предложил два варианта помощи в преодолении энергетического кризиса в Европе - скорейший запуск "Северного потока - 2" (но сроки завершения его сертификации зависят от самих европейцев) и увеличение объема торгов на электронной торговой площадке "Газпрома" в Санкт-Петербурге: "Хотя бы небольшие объемы могли бы сбить спекулятивный эффект". Однако, предупредил вице-премьер, российской стороне потребуется еще одна-две недели, чтобы заполнить газом собственные хранилища.

Путин поддержал идею с увеличением предложения газа на рынке: "Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно".

Еще один вариант предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин - по его словам, стабилизировать ситуацию могло быть разрешение поставить на экспорт 10 млрд кубометров газа из ресурсов нефтяной компании. Это также актуально с точки зрения "формирования дополнительных доходов", подчеркнул он.

Вопрос транзита

Отдельно на совещании обсуждался вопрос транзита газа по территории Украины. Путин отверг спекуляции на эту тему - российские обязательства поставить через украинские трубопроводы 40 млрд кубометров в этом году будут даже превышены.

Однако увеличивать дальше невозможно, предупредил он. С одной стороны, это небезопасно - повышать давление в украинских трубах, которые не ремонтировались десятилетиями, нельзя: "Там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия".

С другой стороны, подчеркнул Путин, это и невыгодно: прокачка по новым трубопроводам в разы сокращает попутные выбросы углекислого газа и обходится "Газпрому" почти в $3 млрд дешевле, из-за чего тому было бы предпочтительнее выплатить Киеву штраф, но организовать поставки в обход.

Тем не менее он призвал российскую компанию полностью соблюдать обязательства по транзиту: "Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях".