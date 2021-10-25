Мэр Кишинева потребовал от властей представить план преодоления энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Мэр Кишинева, где сосредоточен основной экономический потенциал и население Молдавии, раскритиковал правительство страны за отсутствие плана по преодолению кризиса в сфере энергетики и здравоохранения.
"Нет никакой ясности, будет ли у нас газ и по какой цене. Даже нам непонятно, кто будет компенсировать подорожание социально уязвимым слоям населения", - заявил в понедельник на брифинге мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и общественному здоровью. По его словам, "кризис налицо, но власть делает вид, что ничего не происходит".
"Я не знаком с планами по преодолению также кризиса в здравоохранении. Мне непонятно, что делают власти, не думаю, что понятно остальным. Власти не контролируют ситуацию", - сказал Чебан.
Градоначальник сообщил, что число пациентов с ковидом в кишиневских больницах "достигло критических значений", при этом количество заражений коронавирусом растет угрожающими темпами не только в Кишиневе, но и в целом по стране.
"Если не удастся найти общее решение, то муниципальные власти намерены ужесточить ограничения в Кишиневе. Я не боюсь непопулярных решений", - предупредил Чебан. Он заявил, что могут быть продлены школьные каникулы, ограничено нахождение людей в публичных местах и скорректирован график работы учреждений.
Газовый кризис
По итогам переговоров по новому контракту на поставки газа в Молдавию российская сторона сообщила о кризисе неплатежей и задолженности, которая достигла $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн. "Газпром" предлагает варианты отсрочки этого долга, а также готов предоставить Молдавии 25% скидку на газ, однако Кишинев пока не готов этим воспользоваться.
На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тысячу кубометров. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148, поэтому предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у молдавской общественности.
Сегодня Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-$300 долларов за 1 тысячу кубометров. Взамен там предлагают обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в этой стране. Тем временем часть предприятий Молдавии были переведены на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.