Мэр Кишинева потребовал от властей представить план преодоления энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Мэр Кишинева, где сосредоточен основной экономический потенциал и население Молдавии, раскритиковал правительство страны за отсутствие плана по преодолению кризиса в сфере энергетики и здравоохранения.

"Нет никакой ясности, будет ли у нас газ и по какой цене. Даже нам непонятно, кто будет компенсировать подорожание социально уязвимым слоям населения", - заявил в понедельник на брифинге мэр Кишинева Ион Чебан после заседания муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и общественному здоровью. По его словам, "кризис налицо, но власть делает вид, что ничего не происходит".

"Я не знаком с планами по преодолению также кризиса в здравоохранении. Мне непонятно, что делают власти, не думаю, что понятно остальным. Власти не контролируют ситуацию", - сказал Чебан.

Градоначальник сообщил, что число пациентов с ковидом в кишиневских больницах "достигло критических значений", при этом количество заражений коронавирусом растет угрожающими темпами не только в Кишиневе, но и в целом по стране.

"Если не удастся найти общее решение, то муниципальные власти намерены ужесточить ограничения в Кишиневе. Я не боюсь непопулярных решений", - предупредил Чебан. Он заявил, что могут быть продлены школьные каникулы, ограничено нахождение людей в публичных местах и скорректирован график работы учреждений.

Газовый кризис