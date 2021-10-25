Талибы положительно оценили возможное возобновление работы миссии ЕС в Афганистане

ТЕГЕРАН, 25 октября. /ТАСС/. Временное правительство движения "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует возможное возобновление работы миссии ЕС в Афганистане и считает это позитивным шагом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел этого правительства Абдул Гахар Балхи.

станет ли опять Афганистан плацдармом для террористов?

"Талибан" — ИГ — "Аль-Каида": станет ли опять Афганистан плацдармом для террористов?

"Мы приветствуем начало работы миссии ЕС в Афганистане и рассматриваем это как позитивный шаг", - цитирует Балхи афганское агентство Aamaj News.

Он заверил, что безопасность посольства ЕС в Кабуле будет обеспечена.

Накануне британская газета "Файнэншл таймс" сообщила, что Европейская служба внешних действий планирует возобновить работу своей дипломатической миссии в Афганистане в течение одного месяца. По информации этих источников, окончательное решение данного вопроса будет приниматься исходя из соображений безопасности. Как говорится в публикации, в сентябре Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая занималась оценкой реальной обстановки в этой стране. Издание указало, что Европейский союз заинтересован в возобновлении работы своего диппредставительства в Кабуле, поскольку это позволит эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию.

7 сентября захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.