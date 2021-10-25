В ООН призвали Латвию пересмотреть политику в отношении мигрантов на границе с Белоруссией

РИГА, 25 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает Латвию пересмотреть политику в отношении просителей убежища на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA со ссылкой на доклад управления, который был направлен правительству и министерству внутренних дел Латвии.

В документе подчеркивается, что УВКБ признает и понимает проблемы, с которыми Латвия сталкивается на границе с Белоруссией, и согласно с опасениями властей по поводу политизации миграции. В то же время, как указывает УВКБ, основное право просить убежища должно соблюдаться и в чрезвычайной ситуации.

"УВКБ готово продолжать технические консультации с Латвией, чтобы найти правильное решение для людей, которым необходима международная защита и эффективный доступ к убежищу, и их заявления о предоставлении убежища должны рассматриваться в рамках справедливой и быстрой процедуры. Как подчеркнули в управлении, хотя у стран есть суверенное право контролировать свои границы и устанавливать права лиц на въезд и пребывание в стране, эта прерогатива регулируется международными юридическими обязательствами", - сообщает агентство.

Согласно позиции УВКБ, страна, которая получает на границе просьбу об убежище, по крайней мере, на время должна обеспечить прием просителя убежища, чтобы рассмотреть запрос. В связи с этим УВКБ рекомендует Латвии обеспечить прием на своей территории и доступность процедур предоставления убежища лицам, которые его просят, в полной мере соблюдая принцип невыдворения, в том числе во время ЧС. Управление рекомендует внести в распоряжение кабмина Латвии об объявлении ЧС на границе с Белоруссией изменения, чтобы лицам, которые просят убежище в республике, такая возможность была обеспечена.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 1 903 лиц незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 402 человека. Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с 11 августа до 10 ноября, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию. На прошлой неделе кабмин продлил действие этого режима на три месяца - до 10 февраля будущего года.

Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Белоруссии Латвия 6 октября начала строить на границе с соседней страной временный забор из колючей проволоки. Как сообщило 18 октября Государственное агентство снабжения, Латвия установила уже треть этого заграждения, или 12 км. По его данным, ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено к концу ноября. Заграждение устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.