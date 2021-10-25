На Украине завершили проверку декларации Зеленского после публикации "Досье Пандоры"

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского после публикации данных "Досье Пандоры", обнародованных международным консорциумом журналистских расследований, и вскоре итоги проверки будут обнародованы.

"Мы уже завершили проверку. Президент предоставил на наш запрос соответствующие документы, фигурирующие в расследовании. Результаты проверки этих фактов уже на этой неделе или на следующей будут размещены на сайте НАПК", - сказал глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Новое время".

Он назвал Зеленского "образцовым декларантом" и отметил, что глава государства предоставил все документы, которые касаются компаний, фигурирующих в журналистском расследовании.

В начале октября Новиков сообщал, что его ведомство проверяет декларации Зеленского и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова, используя данные "Досье Пандоры".

Ход расследования

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, кроме прочего, что Зеленский и его ближайшее окружение, в его числе назван и нынешний глава СБУ, могли быть причастны к переводам в 2012 году 40 млн долларов от структур, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским.