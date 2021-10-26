В МВД Латвии прокомментировали пересмотр политики в отношении мигрантов из Белоруссии

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Рига не может пересмотреть политику в отношении просителей убежища на границе с Белоруссией. Об этом во вторник заявила министр внутренних дел республики Мария Голубева, комментируя соответствующий призыв Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Если бы мы впустили всех, кто пытается нелегально пересечь границу Латвии из Белоруссии, [то] этот процесс длился бы несколько месяцев. Наши возможности по обеспечению всем необходимым лиц, ищущих убежища, были бы исчерпаны очень быстро", - сказала она в эфире Латвийского телевидения. "Если пересечь границу пытается кто-то, кому действительно угрожает опасность, или, если, например, есть маленькие дети, то этих людей пропускают в Латвию", - отметила она.

По словам главы МВД, пограничники каждый день констатируют попытки десятков лиц нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу. "Эта цифра неизменна - каждый день границу пытаются пересечь от 15 до 25 человек. Иногда это одни и те же люди, которые однажды уже пробовали это сделать. Хотя мы сейчас и контролируем границу, важно продвигаться вперед с инфраструктурным проектом [по строительству забора]", - подчеркнула Голубева.

УВКБ направило правительству и МВД Латвии доклад, в котором призвало республику пересмотреть политику в отношении просителей убежища на границе с Белоруссией. В документе подчеркивается, что УВКБ признает и понимает проблемы, с которыми Латвия сталкивается на границе с Белоруссией, и согласно с опасениями властей по поводу политизации миграции. В то же время, как указывает УВКБ, основное право просить убежища должно соблюдаться и в чрезвычайной ситуации (ЧС).

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 1 903 лиц незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 402 человека. Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с 11 августа до 10 ноября, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию. На прошлой неделе кабмин продлил действие этого режима на три месяца - до 10 февраля будущего года.

Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Белоруссии Латвия 6 октября начала строить на границе с соседней страной временный забор из колючей проволоки. Как сообщило 18 октября Государственное агентство снабжения, Латвия установила уже 12 км заграждения. По его данным, ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено к концу ноября. Заграждение устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.