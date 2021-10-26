Меркель возглавила рейтинг политиков ФРГ по уровню доверия граждан

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель продолжает возглавлять рейтинг немецких политиков по уровню доверия со стороны граждан ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV .

"У нас есть наша Меркель".

"У нас есть наша Меркель". 16-летняя эра правления канцлера ФРГ завершается

Согласно результатам исследования, 60% респондентов считают, что с Меркель страна будет находиться в хороших руках. В то же время по сравнению с аналогичным опросом месячной давности она потеряла 5 п. п. На втором месте расположился потенциальный преемник "железной фрау" Олаф Шольц. Его поддержали 53% (минус 1 п. п.). Третью строчку занимают сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Роберт Хабек и лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер (по 46%).

Стремительный скачок совершил глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер: по сравнению с сентябрем он улучшил свой результат на 9 п. п. до 43% (четвертое место).

Опрос проводился с 20 по 22 октября, в нем приняли участие 1 530 граждан Германии.

Ангела Меркель и члены ее кабинета министров позднее во вторник официально получат увольнительные грамоты из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого они будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.