В ФРГ заявили, что продолжают поддерживать Абдаллу Хамдука как премьер-министра Судана

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Германия считает военным путчем происходящее в Судане и продолжает поддерживать Абдаллу Хамдука как премьер-министра страны. С таким заявлением выступил в среду и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Военный путч в Судане является катастрофическим развитием событий. Он ставит страну в опасное положение и заставляет усомниться в демократическом и мирном будущем Судана, ради чего международное сообщество приложило немало усилий", - считает Маас.

"Я решительно осуждаю действия принимающих участие в путче военных, которые не только незаконно задержали премьер-министра Хамдука и других людей, но и применили силу против тех, кто вышел на улицы в защиту демократии в Судане", - подчеркнул и.о. министра. По его словам, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и его сторонники "не должны стоять на пути демократии".

"Премьер Хамдук и другие задержанные должны быть немедленно освобождены, а смещение гражданского переходного правительства - отменено", - заявил Маас. "Мы по-прежнему поддерживаем граждан Судана и премьер-министра Хамдука", - добавил он. Глава МИД ФРГ предупредил о том, что ситуация в Судане "будет иметь серьезные последствия для международных усилий, которые Германия в последние годы поддерживала и координировала". "Путч лишает основы эти усилия, Германия не будет их продолжать при этих условиях", - утверждал он. Маас сообщил, что Берлин согласовывает с партнерами действия в свете происходящего.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

По информации агентства Reuters, в результате столкновений суданцев, выступающих против действий армии, с военными в понедельник погибли не менее семи человек, еще 140 пострадали.