Глава КНШ ВС США сравнил испытания гиперзвукового оружия КНР с запуском СССР "Спутника-1"

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Испытания гиперзвукового летательного аппарата Китаем произвели на руководство США почти то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью агентству Bloomberg , опубликованном в среду.

"То, что мы наблюдали, представляет собой очень серьезное событие, испытание систем гиперзвукового вооружения. И это вызывает большое беспокойство. Не знаю, было ли это так же, как при запуске [первого] спутника, но я думаю, что было очень похоже. Все наше внимание приковано к этому", - заявил Марк Милли. Bloomberg поясняет, что в 1957 году СССР запустил первый спутник Земли, обойдя США на раннем этапе космической гонки, что "повергло американское руководство в шок".

Хотя американский генерал не пошел до конца с этим сравнением, его слова говорят об уровне настороженности Вашингтона из-за развития китайских военных технологий, указывает агентство. Подобные гиперзвуковые системы в будущем могли бы использоваться для нанесения ядерного удара через Южный полюс в обход американских систем противоракетной обороны в северном полушарии, пишет Bloomberg. Они слишком быстры и маневренны для привычных противоракет, добавляет агентство.

16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

18 октября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге, что в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

20 октября президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. 21 октября Министерство обороны США объявило о проведении трех ракетных пусков, в ходе которых были испытаны технологии, необходимые для создания гиперзвукового оружия.