Президент Франции обсудил с премьером Польши ситуацию с верховенством права

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким спор вокруг позиции о верховенстве европейского права, а также ситуацию на границе с Белоруссией и вопросы внутриевропейского сотрудничества. Об этом сообщил в среду вечером Елисейский дворец.

"В ходе рабочего обеда президент Республики затронул ситуацию с верховенством права после постановления Конституционного суда Польши и выразил опасения по поводу независимости судебной власти в этой стране. Он надеется, что после саммита ЕС будет продолжен углубленный диалог для разрешения трудностей, возникших в связи с этим решением [польского суда]", - говорится в заявлении.

Они также затронули тему миграции и ситуацию на границе с Белоруссией. Макрон и Моравецкий выразили приверженность эффективной защите внешних границ ЕС, однако при обязательном соответствии ценностям ЕС. Кроме того, стороны обсудили тему безопасности в африканском Сахеле. Макрон выразил благодарность Польше за присоединение к общеевропейской военной операции "Такуба".

"В контексте климата они подчеркнули необходимость адаптации наших энергетических моделей для ограничения европейских выбросов парниковых газов и укрепления нашей независимости от третьих стран", - отметили в администрации французского лидера.

Спор о верховенстве права

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 14 июля. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска. Это решение подтвердил в октябре, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.