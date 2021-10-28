В Польше работают над законом, который позволит упразднить судебную дисциплинарную палату

ВАРШАВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Польши работают над законом, который позволит упразднить Дисциплинарную палату Верховного суда, чего добивается Европейская комиссия. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о палате.

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Работы над законом идут уже какое-то время", - сказал он, напомнив, что уже весной ситуация была проанализирована. "Я думаю, что в течение нескольких месяцев появится компромиссный вариант, который будет подходящим вариантом для президента", - отметил премьер.

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 14 июля. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска. В среду Европейский суд юстиции решил оштрафовать страну на €1 млн в день до выполнения вердикта об упразднении дисциплинарной палаты.