Глава Минюста: Польша не может и не должна платить назначенные судом ЕС штрафы

ВАРШАВА, 28 октября. /ТАСС/. Польша не должна платить назначенные Европейским судом юстиции штрафы ни по решению, касающемуся шахты "Туров", ни по постановлению о работе Дисциплинарной палаты Верховного суда. Об этом заявил в четверг на брифинге министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро.

"Польское государство не может уступить беззаконию", - сказал он и подчеркнул, что "будь то незаконные санкции в отношении "Турова" или штрафы за изменения в судебной системе, "Польша не может и не должна заплатить ни одного злотого".

По словам Зёбро, в качестве министра юстиции он будет настаивать именно на таком подходе польских властей.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день из-за функционирования угольной шахты "Туров", работу которой через суд требует остановить Чехия из-за вреда экологии. Власти Польши прекращать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В среду Европейский суд юстиции решил оштрафовать Польшу на €1 млн в день до выполнения решения об упразднении судебной дисциплинарной палаты, на чем настаивает Еврокомиссия. Это решение польские власти также подвергли критике, так как считают, что реформа судебной системы лежит исключительно в компетенции государств - членов ЕС.