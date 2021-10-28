МИД ЛНР сообщил о блокировке Киевом прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Представители Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины блокируют возможность прогресса на всех переговорных треках. Украинские власти стремятся лишь спровоцировать республики Донбасса и перейти к боевым действиям, заявил в четверг полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Упорство Украины в блокировании прогресса по любым аспектам урегулирования конфликта при фактическом попустительстве ОБСЕ явно не способствует урегулированию, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. - Явно просматривается желание Украины спровоцировать нашу ответную реакцию, чтобы обвинить нас в переходе к полномасштабным боевым действиям".

Как рассказал Дейнего, в ходе вчерашнего заседания Контактной группы представители Киева не смогли дать вразумительных ответов по вопросам применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе, а также освобождения захваченного украинскими силовиками представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его словам, украинская делегация не только уходила от ответов, но и прибегала к лжи и дезинформации. В обсуждении политического урегулирования участникам заседания также не удалось продвинуться, так как Киев отказывается от работы над проектом дорожной карты по достижению мира в Донбассе, переводя тему на второстепенные процедурные вопросы. При этом, отметил Дейнего, координатор Контактной группы Микко Киннунен, "явно подыгрывая Украине", предложил отказаться от первоочередного рассмотрения вопроса по согласованию дорожной карты.

Деструктивная позиция Киева по всем аспектам переговоров сопровождается усилением провокационных обстрелов республик Донбасса с украинской стороны. В этой связи глава МИД ЛНР призвал "международное сообщество и организации вмешаться и скорректировать стратегию Украины в сторону мирного разрешения конфликта".

Заседание Контактной группы прошло в среду в режиме видеоконференции. Как сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, прошедшее заседание стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако с конца февраля на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась с новой силой после захвата 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который, как сообщали в республике, обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ. Несмотря на требования представителей ЛНР, Киев отказывается обсуждать освобождение Косяка.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ захватили село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" на юге линии разграничения между подконтрольной Украине территорией и ДНР. А 26 октября Генштаб ВСУ сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе, хотя в соответствии с дополнительными мерами по контролю за перемирием сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.