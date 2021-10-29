Президент Ливана запросил у РФ фото со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун официально запросил у России фотографии со спутников, сделанные в день взрыва, произошедшего в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом в пятницу сообщила президентская канцелярия на своей странице в Twitter .

"Президент Аун официально попросил посла России проинформировать его страну о желании Ливана получить снимки со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута", - отмечается в сообщении.

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.