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Моравецкий заявил, что Польша не собирается покидать ЕС

Польша не собирается покидать ЕС, была и останется его членом - премьер.

В Ереване выразили заинтересованность в продлении пребывания миротворцев РФ в Карабахе
В аппарате Совета безопасности Армении указали, что Ереван обсуждает с Москвой все вопросы вокруг Нагорного Карабаха
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