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Политический кризис в Судане

Госдеп призвал военных в Судане не применять насилие в отношении протестующих

В ведомстве отметили, что действия военных в связи с демонстрациями "станут реальным показателем того, каковы их намерения"

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Американские власти призывают суданских военных воздержаться от насилия в отношении участников запланированных на субботу в стране демонстраций. Об этом заявил в пятницу сотрудник Госдепартамента.

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По его словам, действия военных в связи с этими акциями "станут реальным показателем того, каковы их намерения". "Мы призываем силы безопасности воздержаться от любого насилия в отношении протестующих и в полной мере уважать права граждан на мирные протесты", - приводит агентство Reuters слова американского дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что власти США с облегчением восприняли известие о переводе под домашний арест премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука, который ранее был задержан военными. В Госдепартаменте отметили, что Хамдука следует освободить, чтобы он мог вернуться к исполнению своих обязанностей.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в Судане после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданСШАПолитический кризис в Судане
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