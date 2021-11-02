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СБ ООН проведет в ноябре заседания по Афганистану, Йемену и Сирии

В частности, 9 ноября состоятся открытые дебаты по теме неравенства и конфликтов, отметил постпред Мексики при организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в этом месяце проведет заседания, посвященные Афганистану, Йемену, Сирии, а также ситуации на Ближнем Востоке в целом. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции постпред Мексики при всемирной организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, выполняющий с 1 ноября функции председателя Совбеза.

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"9 ноября состоятся открытые дебаты по теме неравенства и конфликтов. Председательствовать будет президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. <...> [Планируется] своевременно проанализировать влияние коррупции и неравенства на конфликты. Надеемся одобрить заявление", - сказал постпред.

По его словам, 16 ноября пройдут открытые дебаты, посвященные международному миру и безопасности. "Целью обсуждений является укрепление связей между институтами ООН и Советом Безопасности", - добавил дипломат.

22 ноября состоится мероприятие по теме влияния трафика стрелкового оружия на мир и безопасность. Кроме того, будут заседания по Боснии и Герцеговине, Сомали, Йемену, Ираку, Ливии, Сирии и по Ближнему Востоку в целом. "17 ноября пройдет заседание по Афганистану", - отметил председатель СБ ООН.

Дипломат также допустил проведение мероприятий по ситуациям в Судане и Мьянме.

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