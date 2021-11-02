Моррисон: задержки и проблемы побудили Австралию разорвать контракт с Францией на подлодки

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Контракт на строительство дизельных подводных лодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, и обязательства по нему выполнялись с большими задержками, что и стало главной причиной для его расторжения. Об этом в понедельник вечером сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на онлайн-брифинге для журналистов.

"Контракт, который мы заключили с Naval [Group], имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <…>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с [возросшими] затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <…> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого", - сообщил Моррисон, в ответ на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.

Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии, в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS), было инициативой Австралии, а не ее партнеров. "Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это", - сказал Моррисон.

Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. "Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды", - сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.