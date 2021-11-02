Эксперт: построить настоящую систему безопасности Европы возможно только при участии РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Европейская безопасность не может быть основана на НАТО, создание настоящей структуры безопасности в Европе возможно только в сотрудничестве с Россией. Такое мнение выразила во вторник президент Geopragma, доктор политических наук Каролин Галактерос.

"Мы не хотели бы быть каким-то придатком НАТО, во Франции никто этого не хочет, поэтому нам нужно думать о каком-то евроазиатском измерении, когда мы говорим о безопасности в Европе. И думать о широком сотрудничестве с РФ, потому что она является фактором безопасности на нашем континенте", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии "Безопасность в Европе: роль РФ и Франции", организованной Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и ассоциацией "Франко-российский диалог".

По словам Галактерос, для США НАТО является инструментом, который позволяет им контролировать ситуацию в ЕС и на европейском континенте. "Но НАТО не является тем идеальным инструментом для сохранения европейской безопасности", - указала она.

"В идеале, если бы мы хотели построить настоящую систему безопасности в Европе, нам нужно было, чтобы Россия вступила в НАТО и, в этом случае, альянс стал бы единой системой европейской безопасности. Конечно, это фантастический сценарий, и этого не произошло", - продолжила аналитик.

Галактерос указала на то, что в настоящее время практически невозможно добиться идеи стратегической автономии Европы. "Посмотрите, будут ли с этим согласны Польша или прибалтийские страны. Конечно, для них НАТО - это благословение. Они считают, что именно НАТО защищает их от агрессии, а Франция имеет другую точку зрения. У нас другие вооруженные силы, и у них совершенно другой статус", - продолжила она.

Эксперт также подчеркнула, что обеспокоенность Москвы расширением НАТО абсолютно понятна, так как альянс "откусывает все больше кусочков, приближаясь к границам России, и сейчас уже в нем говорят о Грузии, об Украине". "Россия видит в НАТО определенную угрозу, и с этой точки зрения европейская безопасность не может быть основана на НАТО. Это не только военная, но и очень политизированная и идеологическая организация", - указала Галактерос.

Перспективы новой архитектуры безопасности

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра исследований Фонда исторической перспективы Екатерина Нарочницкая указала, что не видит сейчас каких-либо "возможностей или политических механизмов, которые могли бы хотя бы начать процесс перестройки архитектуры европейской безопасности".

По словам эксперта, главным препятствием здесь являются не США единолично и не просто Атлантическая система как таковая, а "вся парадигма евроатлантизма, которую европейские правящие элиты приняли с начала 90-х годов и к которой окончательно перешли в 2000-е годы". "Можно фантазировать о возможностях ее полного обновления, но то, как сложилась эта парадигма, предполагает доминирование сцепки западной системы. Конечно, американоцентричной. Доминирование ее в Европе, в масштабах континента, и в мировой политике, но и единоличное право этой группы государств определять правила международного "общежития", международного общения, и то, что требуется другим регионам и государствам", - подчеркнула она.

При этом говоря о том, может ли Франция в будущем иметь стратегическую автономию и освободиться от опеки со стороны США, Нарочницкая указала, что в перспективе не может исключать определенных подвижек, хотя в настоящее время это крайне маловероятно.