Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климату

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании заявил, что с уважением относится к решениям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Он [Си Цзиньпин] не хотел приезжать [на COP26] из-за пандемии [коронавируса]. Я уважаю это, такая же ситуация и с Владимиром Путиным", - высказал мнение глава британского правительства, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита с участием более 120 глав государств и правительств в рамках COP26.

При этом он добавил, что, несмотря на отсутствие Си Цзиньпина КНР представлена крупной делегацией высокого уровня. Джонсон также отметил, что Китай в последние годы стал активнее включаться в борьбу с изменением климата: в качестве примера глава кабмина Соединенного Королевства привел планы китайских властей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Выступления лидеров проходили в понедельник и вторник в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.

Одним из ключевых мероприятий саммита стало принятие декларации о защите лесов и землепользовании, которую поддержали более 100 стран. На согласившиеся принять Декларацию Глазго государства приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума по защите лесов выразил уверенность, что этот документ, "несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере". Он добавил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, поскольку в стране "расположено около 20% всех мировых лесных массивов".