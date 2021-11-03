КНР выступила за удержание роста глобальной температуры на уровне ниже двух градусов

ГЛАЗГО, 3 ноября. /ТАСС/. Китай считает первоочередной задачей удержать рост глобальной температуры к концу XXI века на уровне ниже двух градусов, а не ставить труднореализуемые цели по ограничению увеличения температуры на уровне 1,5 градуса. Об этом во вторник на климатической конференции ООН в Глазго заявил специальный представитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.

По его словам, Парижское соглашение 2015 года, подписанное более чем 195 странами, было заключено благодаря компромиссной формулировке о том, что недопущение роста глобальной температуры на 1,5 градуса является лишь желаемой целью, в то время как основные усилия должны направляться просто на удержание роста в пределах двух градусов. "Если мы фокусируемся только на полутора градусах, то мы нарушаем консенсус. В таком случае многие страны потребуют возобновления переговоров", - сказал Се Чжэньхуа, слова которого приводит британская вещательная корпорация BBC.

Он уточнил, что в данном вопросе "необходимо придерживаться реалистичного и прагматичного подхода и предпринимать конкретные действия" по борьбе с изменением климата. "Наша цель - достичь пика выбросов парниковых газов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году", - подчеркнул китайский спецпредставитель, назвав подобные планы амбициозными. В свою очередь BBC расценила заявления Се Чжэньхуа как отказ Китая от устремлений по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса.

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита с участием около 120 глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, раскритиковал Китай за недостаточное внимание к проблеме изменения климата, свидетельством чего, по его мнению, стало отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на конференции ООН.

Газета The Guardian, в свою очередь, называет подлинной проблемой не столько тот факт, что делегация Китая приехала в Глазго без новых обязательств, но и то, что Пекин предпочитает односторонние заявления многосторонним форматам. Такой подход, говорится в опубликованной во вторник статье, усложняет задачу достижения столь необходимого глобального прогресса в вопросах климата.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.