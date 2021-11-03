СМИ: отстраненный военными премьер Судана готов возглавить новое правительство

ТАСС, 3 ноября. Отстраненный от власти суданскими военными премьер-министр страны Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya .

Что известно о политическом кризисе в Судане

По его информации, Хамдук дал согласие вновь занять пост премьера при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних протестных выступлений в стране.

Как указывает телеканал, в случае занятия Хамдуком поста главы правительства, возглавляемый им новый кабинет министров станет "компетентным правительством [политически] независимых профессионалов".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на 25 октября арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями.