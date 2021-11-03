Власти США утверждают, что компания из России распространяет программы для кибератак

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США утверждают, что российская компания Positive Technologies, работающая в сфере информационной безопасности, а также две израильские и одна сингапурская фирмы причастны к вредоносной деятельности в киберпространстве. Соответствующее заявление распространило в среду Министерство торговли США.

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Как следует из документа, ведомство включило все четыре компании в список структур, "вовлеченных в деятельность, противоречащую интересам в сфере национальной безопасности или внешней политики США". В отношении них действуют различные ограничения в сфере экспорта.

По версии Минторга США, Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy были включены в указанный список "в связи с тем, что они занимаются торговлей киберсредствами, используемыми для получения несанкционированного доступа к информационным системам, что угрожает личным данным и безопасности частных лиц и организаций по всему миру".

В заявлении уточняется, что израильские компании NSO Group и Candiru были включены в список "в связи со свидетельствами того, что они разрабатывают шпионские программы и снабжают ими правительства других стран". Данные программы якобы "используются вредоносным образом в отношении чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств". В американском ведомстве полагают, что разработанные киберсредства были использованы при проведении репрессий.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что американские власти "намерены активно использовать меры экспортного контроля для привлечения к ответственности компаний, которые разрабатывают, распространяют или используют технологии для вредоносной деятельности и угрожают кибербезопасности членов гражданского сообщества, диссидентов, чиновников".