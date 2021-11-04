Госдеп назвал диалог по стратегический стабильности между США и РФ конструктивным

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Диалог по стратегический стабильности между США и Россией к настоящему времени был конструктивным и полезным, Вашингтон надеется привлечь к аналогичному диалогу также и Пекин. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным. Мы надеемся, мы намерены вступить в диалог по контролю над вооружениями также и с КНР", - сказал он.