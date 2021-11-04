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Задержание Саакашвили в Грузии
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В Грузии заявили, что Тбилиси не ожидает запроса Киева о передаче Саакашвили

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии не ожидают запроса от своих украинских коллег о передаче экс-президента Михаила Саакашвили Украине.

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Об этом в четверг заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Исходя из той информации, которой я владею, этого [запроса о передаче Саакашвили] не произойдет по разным причинам, в том числе и из-за того, что Михаил Саакашвили своими выходками утомил украинцев", - сказал Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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