Санду заявила, что газовый кризис в Молдавии обнажил проблемы в отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Газовый кризис в Молдавии обнажил проблемы в отношениях между Москвой и Кишиневом. Об этом президент республики Майя Санду сообщила в интервью телеканалу Moldova-1 в четверг, комментируя сложности, с которыми молдавская делегация столкнулась на переговорах по цене на газ.

"Контракт по газу касается наших отношений с Российской Федерацией. Очевидно, что есть проблемы - более серьезные и попроще [в отношениях]. Мы всегда были искренни и говорили, что заинтересованы в прагматичном и конструктивном сотрудничестве, которое основано на взаимном уважении", - прокомментировала президент.

Санду рассказала, что переговоры по поставкам газа были "очень сложными". Она объяснила, что контракт с "Газпромом" истек в период взрывного роста цен на газ Европе. Новые условия российского газового холдинга были неподъемными для Молдавии, сказала Санду. Вместе с тем она отметила, что Кишиневу пошли на уступки и республика не будет приобретать газ по рыночным ценам.

Кроме того, Санду выделила ряд других, сложных, по ее словам, проблем. Среди них ограничения на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию, приднестровский вопрос и соглашения социальных гарантиях для работающих в России граждан Молдавии.

Президент сообщила, что налаживать диалог в Москву поедет глава МИД Николай Попеску, у которого 17 ноября запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, ведется подготовка к заседанию российско-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "Встречи на высшем уровне на данный момент не планируются", - сообщила Санду.

Газовый кризис

В сентябре Молдавия не успела завершить переговоры по новому контракту на поставки российского газа, на которых Кишинев добивался скидки на голубое топливо. В этот период "Газпром" не мог заполнить на полную мощность трубопровод через территорию Украины, газ поставлялся в Молдавию на уровне прошлогодних объемов, которые составляют 67% от сегодняшнего потребления. В этой ситуации парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

На прошлой неделе стороны согласовали продление контракта на поставку топлива на пять лет, а также погашение задолженности, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Как сообщил по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. метров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. При этом, когда стороны продлевали контракт на период переговоров в октябре, республика платила за газ $790.