Reuters: врачи считают, что президент Чехии не в состоянии полностью исполнять обязанности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госпитализированный в октябре президент Чехии Милош Земан, несмотря на улучшение, пока не в состоянии полностью исполнять свои обязанности. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу консилиума врачей Томаша Зиму.

По информации агентства, медики отметили улучшение состояния здоровья Земана, но считают, что ему лучше оставаться в больнице. Зима также не смог сказать, когда Земан будет выписан.

10 октября по неразглашенной причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. В четверг он был переведен в обычную больничную палату.

Ожидается, что президент в субботу примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах в стране двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство республики. Таким образом вопрос о временном снятии с Земана по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате (верхней палате парламента Чехии), потеряет актуальность.