Минтранс Белоруссии: ICAO задерживает отчет по инциденту с Ryanair для оправдания санкций

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) затягивает предоставление отчета об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, чтобы оправдать санкционное давление на страну. Об этом в пятницу заявил глава департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Скорее всего они [сроки предоставления отчета] будут затягиваться, чтобы оправдывать санкционное давление", - сказал Сикорский журналистам. По его словам, европейские коллеги начинают находить все "более изощренные формы давление на гражданскую авиацию Республики Беларусь, и их цели вовсе не связаны с обеспечением безопасности, выстаивается фактически система, чтобы Беларусь исключать из каких-то систем".

Он подчеркнул, что ответные меры белорусской стороной будут приниматься, "но такое взаимодействие противоречит всем международным законам и правилам". Сикорский отметил, что белорусское небо полностью безопасно, комиссия ICAO не может привести до сих пор хоть малейших нарушений, в противном случае "уже бы зацепились за каждую запятую, за каждый пробел".

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". Ранее Сикорский подтвердил наличие риска отключения госпредприятия "Белаэронавигация" от европейской базы данных о воздушном движении. ICAO планирует рассмотреть итоговый отчет об инциденте 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация.