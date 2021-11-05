Politico: Белый дом рассмотрит возможность неприменения США ядерного оружия первыми

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Помощники главы государства также изучат возможность объявить о том, что "единственной целью" ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку. Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым "наращиванием вооружений Россией и Китаем", добавило издание.

Принятие хотя бы одного из этих обязательств ознаменовало бы серьезный отход от текущей американской позиции, согласно которой Соединенные Штаты сохраняют за собой право нанесения ядерного удара первыми, а их ядерный арсенал предназначен для "сдерживания ядерного и неядерного нападения".

Как ожидается, на совещании Совета национальной безопасности Белого дома в ноябре будут рассмотрены все эти вопросы. Источники газеты в вашингтонской администрации напомнили, что Байден в конечном счете сам утвердит ядерную доктрину страны, которая, как ожидается, будет готова в январе 2022 года. Однако то, что он выберет, также будет зависеть от того, что ему будет представлено, считают в правительстве. На данный момент, подчеркивает издание, не похоже, что Пентагон хочет предоставить ему большой выбор. Источник в Минобороны сообщил Politico, что министерство вряд ли представит оба обязательства американскому лидеру. Отвечая на просьбу прокомментировать данную информацию, пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби подчеркнул: "То, что вам рассказал чиновник, является неточным". По словам Кирби, Минобороны участвует в "инклюзивном, всеобъемлющем процессе" по пересмотру американской ядерной доктрины.

В марте Байден заявлял, что его администрация "предпринимает шаги по снижению роли ядерного оружия в Стратегии национальной обороны" страны. Практически каждая новая администрация США, формируемая по итогам президентских выборов в стране, проводит пересмотр едва ли не всех доктрин и концепций в сфере национальной безопасности.