Минюст Грузии рекомендовал провести суд по делу Саакашвили в тюрьме из-за его безопасности

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии выступило с рекомендацией из соображений безопасности проводить судебные заседания по делу бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьме и не перевозить бывшего лидера в суд.

"Нашей строгой рекомендацией будет, чтобы заключенный (Саакашвили - прим. ТАСС) не был выведен из учреждения №12, потому что ему может угрожать опасность. Именно исходя из интересов его безопасности, мы обязаны обеспечить его защиту, а также защиту правопорядка", - говорится в опубликованном в субботу на странице Специальной пенитенциарной службы в Facebook комментарии министра юстиции Рати Брегадзе.

Судебное заседание назначено на 10 ноября. На нем будет рассматриваться дело о жестоком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и присвоении телекомпании Imedi. Помимо Саакашвили по этому делу проходит бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, а также несколько человек, возглавлявших ведомства республики, среди них Давид Кезерашвили, занимавший должность министра обороны, экс-глава МВД Иване Мерабишвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела. По двум из них он был приговорен к трем и шести годам тюрьмы. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что может караться лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.