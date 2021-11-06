Мирзиёев объявил о подготовке конституционной реформы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который в субботу принес присягу и вступил во второй срок президентских полномочий, сообщил о подготовке конституционной реформы в республике. Текст инаугурационной речи узбекского лидера опубликовала в субботу его пресс-служба.

"В ходе предвыборных встреч всех кандидатов представителями электората было выдвинуто еще одно важное предложение, которое востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований. Это проведение конституционной реформы в стране. Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы. Поэтому, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании основного закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны", - сказал Мирзиёев.

При этом он не стал конкретизировать, какие именно изменения планируется внести в основной закон республики.

Нынешняя Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. В нее несколько раз вносились изменения. В частности, в 2011 году срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет, была упразднена должность председателя кабмина, которую ранее занимал глава государства, и была учреждена должность премьер-министра.

Церемония инаугурации Мирзиёева состоялась в субботу в здании Сената. Он победил на выборах главы государства, которые состоялись 24 октября, набрав 80,12% голосов избирателей. Срок президентских полномочий в Узбекистане составляет 5 лет. Занимать этот пост можно не более двух сроков подряд.