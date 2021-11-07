В ЛНР обвинили главу Минобороны Украины во лжи об использовании беспилотников в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил нового главу Минобороны Украины Алексея Резникова во лжи о том, что Киев, используя беспилотники в Донбассе, не нарушал минские соглашения.

"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра [обороны] <...> он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала минские соглашения", - написал в субботу Мирошник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Резников сослался на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования "иностранных беспилотников". "Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот [о документе] от июля 2020, к разработке которого сам имел отношение, забыл!" - отметил Мирошник. Представитель ЛНР напомнил, что в июле прошлого года все стороны переговоров в минском формате подписали "Меры по усилению режима прекращения огня", в которым первым пунктом обозначен "запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон".

Ранее Мирошник отмечал, что назначение Резникова министром обороны подтверждает настрой Киева на эскалацию в Донбассе. По его словам, "с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года". По мнению Мирошника, "Резников будет политическим куратором Минобороны", но "к военным решениям его вряд ли допустят", а его главной функцией будет "объяснять, что Украина, нарушив минские обязательства, их не нарушала".

В минувший четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Резникова на пост министра обороны. В среду Резникова освободили от должности вице-премьера - министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины. Резников с 5 мая 2020 года являлся первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе. Ранее он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры Контактной группы не приведут к завершению конфликта в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.